Rául Asencio innocenté dans une affaire de vidéos à caractère sexuel impliquant une mineure

Le verdict est tombé. Alors que Rául Asencio est impliqué dans une affaire de vidéos à caractère sexuel impliquant une mineure , le défenseur de 23 ans s’est retrouvé innocenté par le Tribunal supérieur de justice de Las Palmas. Après que le bonhomme a présenté ses excuses, les deux plaignantes ont retiré les poursuites qui étaient engagées. Trois anciens de ses coéquipiers de formation sont aussi concernés : Ferran Ruiz, Juan Rodriguez et Andrés Garcia .

Les trois compères sont donc condamnés à un an de prison avec sursis pour pornographie infantile et devront suivre un cours de « rééducation » sexuelle tandis que le joueur de la Casa Blanca était poursuivi pour avoir « juste » partagé les vidéos.…

SW pour SOFOOT.com