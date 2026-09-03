Matías Galarza signe à l’Inter Miami
Oh, mais quelle surprise ! L’international paraguayen Matías Galarza est parti rejoindre ses copains casseurs de gueules du côté de l’Inter Miami. La terreur des Français débarque en prêt avec option d’achat de River Plate pour finir cette saison de MLS, comme annoncé par le club de Leo Messi.
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