Le dossier des Girondins encore recalé

Touché, loupé. En pleine galère pour faire survivre l’âme du club, les Girondins de Bordeaux se sont vus refuser une nouvelle étude de leur dossier. Le Comex de la Fédération Française de football passe son tour, écartant la piste de la DNCG pour redonner espoir à l’écurie au scapulaire. Exclus des championnats nationaux, les Bordelais sont maintenus en Régional 1. Selon L’Equipe , la FFF estime avoir respecté ses règlements à la lettre, une position confortée par le CNOSF et le tribunal administratif : au 15 juillet, Bordeaux n’avait ni repreneur ni l’argent promis .

Les nouveaux actionnaires n’auraient depuis transmis que des « documents légers », sur fond de « beaucoup de mensonges ». Pour le Comex, repêcher le club aurait relevé du fait du prince et dynamité la crédibilité de la DNCG . Le dossier retourne donc à la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, tandis que le spectre d’une liquidation judiciaire plane plus sérieusement que jamais au-dessus du Matmut Atlantique.…

SW pour SOFOOT.com