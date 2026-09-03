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Marcos Llorente annonce sa retraite internationale
information fournie par So Foot 03/09/2026 à 20:47
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Marcos Llorente annonce sa retraite internationale

Marcos Llorente annonce sa retraite internationale

On l’appelle l’OVNI. Alors qu’il vient d’être sacré champion du monde avec l’Espagne, Marcos Llorente a annoncé sa retraite internationale sur les réseaux sociaux. Le plus grand conspirateur de notre ère a également remporté l’Euro 2024. Dépassé par l’inattendu Pedro Porro dans la hiérarchie des latéraux , le polyvalent droitier a pu s’empiffrer des cafés au beurre tout l’été.

Une décision inattendue

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