Marcos Llorente annonce sa retraite internationale
On l’appelle l’OVNI. Alors qu’il vient d’être sacré champion du monde avec l’Espagne, Marcos Llorente a annoncé sa retraite internationale sur les réseaux sociaux. Le plus grand conspirateur de notre ère a également remporté l’Euro 2024. Dépassé par l’inattendu Pedro Porro dans la hiérarchie des latéraux , le polyvalent droitier a pu s’empiffrer des cafés au beurre tout l’été.
Une décision inattendue
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