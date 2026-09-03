Les compos de Toulouse-Lille sont tombées !

Les compos de Toulouse-Lille sont tombées !

De la Ligue 1 un jeudi ? On prend ! Le LOSC se déplace sur la pelouse du Toulouse FC pour l’ouverture de la quatrième journée de notre bon vieux championnat. Pour l’occaz, Jens Berthel Askou a claqué une compo révisée après le mercato . Pour les retardataires de la rentrée des classes, Yann Gboho pourrait bien tailler la route du côté de Kansas City.

Voici le onze du Téfécé : Restes – Messali, McKenzie, Nicolaisen, Tapé – Vossah, Cásseres – Hidalgo, Jörgensen, Azizi – Russell-Rowe.…

SW pour SOFOOT.com