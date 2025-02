Raúl Asencio fait toujours l'objet d'une enquête dans une affaire de diffusion de contenu pédopornographique

Marca rapporte que Raúl Asencio a subi un nouveau revers dans l’affaire de diffusion de contenu pédopornographique . Le joueur fait l’objet d’une enquête depuis plus d’un an. Trois joueurs auraient filmé sans leur accord des ébats consentis avec une jeune fille de 16 ans et une femme majeure. Ils auraient ensuite diffusé la vidéo sur Whatsapp et plusieurs semaines seraient passées avant que les deux femmes ne s’en rendent compte.

En septembre 2023, la mère d’une mineure a signalé que ces relations avaient été enregistrées sans le consentement de sa fille et que, par la suite, la vidéo avait été diffusée. Le joueur, accusé uniquement pour la diffusion, avait demandé l’abandon des poursuites , mais cette demande a été rejetée et il reste sous le coup d’une enquête. …

MJ pour SOFOOT.com