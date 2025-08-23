Équipe de France : Rabiot reste dans les plans de Deschamps

2018 est un temps ancien.

Avec une fin d’été agitée à l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot s’est offert un nouveau feuilleton. De quoi interroger sur son statut en équipe de France à un an de la Coupe du monde , lui qui se retrouve – pour le moment – sans club. Mais comme le précise L’Équipe , l’affaire Rabiot n’inquiète pas vraiment à la FFF . En effet, le milieu de terrain est toujours considéré comme un cadre des Bleus et seul son état physique d’ici la trêve internationale du mois de septembre, pose question.…

