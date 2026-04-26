Les virages du Vélodrome s'en prennent aux dirigeants de l'OM

Les virages du Vélodrome s'en prennent aux dirigeants de l'OM

Ils avaient des choses à dire.

À l’occasion de la réception de Nice ce dimanche soir au Vélodrome, les virages marseillais n’ont pas gardé leurs langues dans leurs poches. Plusieurs banderoles ont été déployées, remettant en cause notamment les dirigeants du club sur la saison ratée qu’est en train de vivre l’OM . « McCourt : 1. Convoquez leurs agents. 2. Demandez leur des comptes. 3. Faites valoir le respect de l’institution. 4. Ne lez payez plus ou virez-les. », était-il inscrit d’un côté.…

AL, avec LB, au Vélodrome pour SOFOOT.com