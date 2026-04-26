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L'Union saint-gilloise remporte le derby de Bruxelles
information fournie par So Foot•26/04/2026 à 22:06
L'Union saint-gilloise remporte le derby de Bruxelles
Anderlecht 1-3 Union SG
Buts : Zorgane (17
e
et 25
e
) et Guilherme (44
e
) pour les Apaches // Cvetković (32
e
) pour les Mauves
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