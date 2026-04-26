L'Union saint-gilloise remporte le derby de Bruxelles

Anderlecht 1-3 Union SG

Buts : Zorgane (17 e et 25 e ) et Guilherme (44 e ) pour les Apaches // Cvetković (32 e ) pour les Mauves

Carton rouge : Sardella (44 e ) pour Anderlecht …

FL pour SOFOOT.com