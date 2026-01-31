 Aller au contenu principal
Rattrapé dans le temps additionnel, Marseille immobile face au Paris FC
information fournie par So Foot 31/01/2026 à 19:01

Trois jours après sa débâcle européenne à Bruges, l'OM s'est sabordé en dix minutes face au Paris FC (2-2). Troisièmes, les Marseillais font du surplace au classement quand les Parisiens se donnent un peu plus d'air dans la course au maintien.

Paris FC 2-2 Olympique de Marseille

Buts : Ikoné (82 e ) et Kebbal (90 e +4) pour le PFC // Greenwood (SP, 18 e ) et Aubameyang (54 e ) pour l’OM

Plus d’infos à venir sur sofoot.com…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
