Rattrapé dans le temps additionnel, Marseille immobile face au Paris FC

Rattrapé dans le temps additionnel, Marseille immobile face au Paris FC

Trois jours après sa débâcle européenne à Bruges, l'OM s'est sabordé en dix minutes face au Paris FC (2-2). Troisièmes, les Marseillais font du surplace au classement quand les Parisiens se donnent un peu plus d'air dans la course au maintien.

Paris FC 2-2 Olympique de Marseille

Buts : Ikoné (82 e ) et Kebbal (90 e +4) pour le PFC // Greenwood (SP, 18 e ) et Aubameyang (54 e ) pour l’OM

Plus d’infos à venir sur sofoot.com… …

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com