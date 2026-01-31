 Aller au contenu principal
L'Atlético cale à Levante et s'éloigne du Barça et du Real
information fournie par So Foot 31/01/2026 à 20:43

Levante 0-0 Atlético de Madrid

Mauvaise opération pour l’Atlético. Ce samedi, les Colchoneros avaient l’occasion de revenir à quatre et cinq points du Real et du Barça, leader du championnat. Ce n’est pas chose faite, puisque l’Atlético a calé à Levante dans un match bien plus utile à faire la sieste qu’à se divertir (0-0) .

Madrid est toujours troisième au classement, et se retrouve maintenant entre deux eaux : celles du haut du classement, qui pourrait s’éloigner si Blaugranas et Merengues venaient a prendre les trois points, et celles des formations (Villarreal, Espanyol et Betis) qui n’attendent que de lui recoller au basque.…

TJ pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank