Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Un bijou d'Arsène Kouassi permet à Lorient de mater Nantes
information fournie par So Foot•31/01/2026 à 20:59
Un bijou d'Arsène Kouassi permet à Lorient de mater Nantes
Lorient 2-1 Nantes
Buts : Dieng (32
e
) et A.Kouassi (89
e
) pour les Merlus // Abline (74
e
) pour les Canaris
Aux aaaaarmeuuuh ! Ce samedi, ce n’est pas un cri de guerre mais plutôt un cru du cœur de la part de Roberto De Zerbi, interrogé sur son état d’esprit après le nul décevant de Marseille face au Paris FC. Et forcément, c’était pas la grande forme. C’est cependant ...
Lire la suite
Hambourg 2-2 Bayern Munich Buts : F.Vieira (34 e ) et Vuskovic (53 e ) pour le HSV // Kane (42 e ) et L.Díaz (46 e ) pour le Bayern Les supporters du Bayern ont peut-être été entendus. Lassés de gagner à chaque fois, un désintérêt croissant semble se manifester ...
Lire la suite
Levante 0-0 Atlético de Madrid Mauvaise opération pour l’Atlético. Ce samedi, les Colchoneros avaient l’occasion de revenir à quatre et cinq points du Real et du Barça, leader du championnat. Ce n’est pas chose faite, puisque l’Atlético a calé à Levante dans un ...
Lire la suite
Chelsea 3-2 West Ham Buts : Pedro (57 e ), Cucurella (70 e ) et Fernandez (90 e +2) pour Chelsea // Bowen (8 e ) et Summerville (36 e ) pour West Ham C’était franchement mal barré. Invaincu en championnat depuis son arrivée à Chelsea en provenance de Strasbourg, ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer