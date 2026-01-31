 Aller au contenu principal
Un bijou d'Arsène Kouassi permet à Lorient de mater Nantes
information fournie par So Foot 31/01/2026 à 20:59

Un bijou d'Arsène Kouassi permet à Lorient de mater Nantes

Un bijou d'Arsène Kouassi permet à Lorient de mater Nantes

Lorient 2-1 Nantes

Buts : Dieng (32 e ) et A.Kouassi (89 e ) pour les Merlus // Abline (74 e ) pour les Canaris

Plus d’infos à venir sur sofoot.com…

TJ pour SOFOOT.com

A lire aussi

  • De Zerbi « toujours prêt pour aller à la guerre »
    De Zerbi « toujours prêt pour aller à la guerre »
    information fournie par So Foot 31.01.2026 21:52 

    Aux aaaaarmeuuuh ! Ce samedi, ce n’est pas un cri de guerre mais plutôt un cru du cœur de la part de Roberto De Zerbi, interrogé sur son état d’esprit après le nul décevant de Marseille face au Paris FC. Et forcément, c’était pas la grande forme. C’est cependant ... Lire la suite

  • Généreux envers ses concurrents, le Bayern laisse filer quelques points à Hambourg
    Généreux envers ses concurrents, le Bayern laisse filer quelques points à Hambourg
    information fournie par So Foot 31.01.2026 20:52 

    Hambourg 2-2 Bayern Munich Buts : F.Vieira (34 e ) et Vuskovic (53 e ) pour le HSV // Kane (42 e ) et L.Díaz (46 e ) pour le Bayern Les supporters du Bayern ont peut-être été entendus. Lassés de gagner à chaque fois, un désintérêt croissant semble se manifester ... Lire la suite

  • L'Atlético cale à Levante et s'éloigne du Barça et du Real
    L'Atlético cale à Levante et s'éloigne du Barça et du Real
    information fournie par So Foot 31.01.2026 20:43 

    Levante 0-0 Atlético de Madrid Mauvaise opération pour l’Atlético. Ce samedi, les Colchoneros avaient l’occasion de revenir à quatre et cinq points du Real et du Barça, leader du championnat. Ce n’est pas chose faite, puisque l’Atlético a calé à Levante dans un ... Lire la suite

  • Chelsea mené de deux buts, mais Liam Rosenior toujours invaincu !
    Chelsea mené de deux buts, mais Liam Rosenior toujours invaincu !
    information fournie par So Foot 31.01.2026 20:35 

    Chelsea 3-2 West Ham Buts : Pedro (57 e ), Cucurella (70 e ) et Fernandez (90 e +2) pour Chelsea // Bowen (8 e ) et Summerville (36 e ) pour West Ham C’était franchement mal barré. Invaincu en championnat depuis son arrivée à Chelsea en provenance de Strasbourg, ... Lire la suite

