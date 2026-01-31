Généreux envers ses concurrents, le Bayern laisse filer quelques points à Hambourg

Hambourg 2-2 Bayern Munich

Buts : F.Vieira (34 e ) et Vuskovic (53 e ) pour le HSV // Kane (42 e ) et L.Díaz (46 e ) pour le Bayern

Les supporters du Bayern ont peut-être été entendus. Lassés de gagner à chaque fois, un désintérêt croissant semble se manifester chez les supporters munichois. Message bien reçu par la bande à Vincent Kompany, qui restait déjà sur un revers à domicile contre Augsbourg, et qui cette fois vient de se faire accrocher à Hambourg (2-2) .…

TJ pour SOFOOT.com