Chelsea mené de deux buts, mais Liam Rosenior toujours invaincu !

Chelsea 3-2 West Ham

Buts : Pedro (57 e ), Cucurella (70 e ) et Fernandez (90 e +2) pour Chelsea // Bowen (8 e ) et Summerville (36 e ) pour West Ham

C’était franchement mal barré. Invaincu en championnat depuis son arrivée à Chelsea en provenance de Strasbourg, Liam Rosenior a vu sa team sombrer contre West Ham à l’occasion de la 24 e journée de Premier League : en première période, les Blues ont en effet encaissé un but signé Jarrod Bowe dès la huitième minute et une deuxième réalisation de Crysencio Summerville à la demi-heure de jeu (deux pions sur lesquels Aaron Wan-Bissaka a été impliqué). Et puis, les locaux ont soudainement réagi pour tout renverser.…

