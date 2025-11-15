 Aller au contenu principal
Rassoul Ndiaye : « Je me sens libéré »
information fournie par So Foot 15/11/2025 à 10:55

Rassoul NDIAYE of Le Havre AC celebrates his goal during the Ligue 1 McDonald's match between Le Havre and Nice at Stade Oceane on August 31, 2025 in Le Havre, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

À seulement 23 ans, Rassoul Ndiaye s’impose comme une révélation du Havre AC en Ligue 1. Ses performances lui ont valu d’être rappelé en sélection sénégalaise après presque deux ans d’absence pour affronter le Brésil (ce samedi à 17h) et le Kenya (mardi à 16h) en amical. Formé à Sochaux, passé par le karaté et porté par ses racines sénégalaises, il raconte son ascension, ses ambitions et sa vie au Havre.

Tu es le comeilleur buteur du Havre en Ligue 1 avec trois buts. C’est pas commun pour un milieu central. Comment tu expliques ça ?

Franchement, c’est génial de commencer comme ça. L’année dernière, j’ai eu du mal à m’imposer en tant que titulaire régulier, mais cette saison, tout a changé. Je me sens libéré. Ces moments où je marque, c’est comme une décharge d’adrénaline. Le premier but à Monaco, en ouverture du championnat (défaite 3-1, NDLR) , m’a donné une confiance énorme, et les suivants (contre Nice, victoire 3-1, et Rennes, nul 2-2) sont venus naturellement. Mais ces trois buts sont surtout le fruit d’un travail collectif. Sans le jeu de l’équipe, je ne pourrais pas performer autant. Et actuellement, je sens que l’équipe compte sur moi avec un rôle important dans l’entrejeu.…

Propos recueillis par Marcel Sambou pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank