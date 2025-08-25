Rasmus Højlund a des touches en Italie
Quel Erasmus pour Rasmus ?
Mis au placard à Manchester United, Rasmus Højlund est parti pour faire son retour en Serie A après deux saisons en Angleterre (26 buts en 95 apparitions). Le Danois révélé à l’Atalanta est pisté de près par Naples , notamment depuis l’annonce de la blessure de Romelu Lukaku, mais aussi par l’ AC Milan , revenu à la charge après la visite médicale ratée de Victor Boniface, rapporte la Gazzetta dello Sport .…
ARM pour SOFOOT.com
0 commentaire
