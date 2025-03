Raphinha sort le Barça du bourbier au Benfica

En difficulté sur la pelouse de Benfica, le Barça a pu compter sur un but de Raphinha et sur les nombreux arrêts de Wojciech Szczesny pour l'emporter d'un petit but. Les Catalans devront se montrer plus sereins au retour s'ils ne veulent pas se faire retourner par les Portugais.

SL Benfica – FC Barcelone

Buts : Raphinha (0-1, 61e) pour les Blaugrana

Carton rouge : Cubarsí (22 e ) pour le Barça …

Par François Linden pour SOFOOT.com