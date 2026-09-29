L’UEFA va verser 31,1 millions d'euros aux clubs

Jackpot ! Ou pas. Afin de « dédommager » les équipes qui ont laissé leurs joueurs participer à la Ligue des nations 2024-2025, l’UEFA a annoncé ce mardi verser 31,1 millions d’euros. 31 millions pour chaque club ? Non, 31 à diviser. Entre 611 clubs . Pas besoin d’être très fort en maths pour comprendre que ça ne va pas faire beaucoup pour certains.

Leipzig grand gagnant

Les clubs qui ont eu le plus de joueurs utilisés recevront le plus d’argent. Comme ce que L’Équipe révèle, c’est Leipzig qui va toucher le plus de pépettes . Pour avoir seize joueurs qui ont participé à la dernière édition, ils vont recevoir 353 000 euros . Ça va être un peu juste pour recruter au mercato, mais ça permet de mettre du beurre dans les pâtes.…

LP pour SOFOOT.com