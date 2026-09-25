Raphinha remercie Hansi Flick

Obrigado Hansi . Raphinha réalise un début de saison exceptionnel avec le FC Barcelone et son entraîneur Hansi Flick n’y est pas étranger . Dans un entretien avec la Gazzetta dello Sport, l’attaquant brésilien n’a pas manqué d’afficher son respect et sa gratitude à l’égard de l’ancien entraîneur du Bayern : « Je dois tout à Flick. Il a changé ma mentalité. Quand il est arrivé, je n’avais plus la tête au club. J’étais sûr de partir. Il m’a appelé, m’a dit d’attendre avant de décider, puis m’a parlé en personne. Il m’a donné confiance, il m’a montré des choses sur moi-même que je n’avais pas vues ».

Un repositionnement gagnant

Si Hansi Flick a permis à Raphinha de sortir la tête de l’eau sur le plan mental et de se sentir mieux en Catalogne, l’ancien sélectionneur de l’Allemagne a également eu un impact sur le joueur dans l’aspect purement tactique .…

MB pour SOFOOT.com