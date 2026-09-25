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Lettre à Cristiano Ronaldo : obrigado por tudo, mais il est temps de partir
information fournie par So Foot 25/09/2026 à 15:13
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Lettre à Cristiano Ronaldo : obrigado por tudo, mais il est temps de partir

Lettre à Cristiano Ronaldo : obrigado por tudo, mais il est temps de partir

Face au pays de Galles ce jeudi soir, Cristiano Ronaldo a connu sa 234e cape avec le Portugal. Après la Coupe du monde et le départ de Roberto Martinez, la sélection aurait pu dire au revoir à sa légende et lancer un nouveau cycle. Seulement, l'attaquant de 41 ans s'accroche encore et toujours, quitte à gâcher sa fin.

Cher Cristiano Ronaldo,

Ce jeudi soir, un nouveau cycle s’est ouvert au Portugal. Jorge Jesus est revenu sur ses terres. Cristiano, toi, tu refoulais la pelouse d’Alvalade, un stade que tu avais inauguré 23 ans plus tôt, un soir d’août où tu avais tapé dans l’œil de Sir Alex Ferguson. À la fin de ce même mois d’août, tu avais déjà signé en Angleterre et tu avais fêté ta première cape avec la Seleção . L’histoire était en marche. Et que cette histoire fut riche : il y a bien sûr eu beaucoup de larmes, celles de l’Euro 2004 et le déchirement d’une défaite à la maison. Douze ans plus tard, ces mêmes larmes au moment de sortir de la pelouse du Stade de France. Heureusement, le héros Éder est venu marquer le but le plus important de l’histoire du pays. Ces larmes de détresse s’étaient ainsi transformées en larmes de joie au moment de soulever un trophée tant attendu pour dix millions de personnes, qui vivent le football avec la même fierté que celle d’être Portugais.…

Par Loriane Pereira pour SOFOOT.com

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