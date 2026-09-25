Jude Bellingham élu Lion de l’année
Sir Jude Bellingham . Le milieu de terrain du Real Madrid, auteur d’un Mondial de haute facture sous la tunique des Three Lions , a été élu meilleur joueur de la sélection de l’année outre-Manche. Le choix Jude Bellingham a été plébiscité par les supporters qui étaient invités à voter sur l’application dédiée à la sélection anglaise. Harry Kane, auteur d’une grande saison sur le plan statistique , était également cité avec insistance pour glaner ce trophée.
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