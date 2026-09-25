 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jude Bellingham élu Lion de l’année
information fournie par So Foot 25/09/2026 à 16:27
Ajouter Boursorama à vos sources

Jude Bellingham élu Lion de l’année

Jude Bellingham élu Lion de l’année

Sir Jude Bellingham . Le milieu de terrain du Real Madrid, auteur d’un Mondial de haute facture sous la tunique des Three Lions , a été élu meilleur joueur de la sélection de l’année outre-Manche. Le choix Jude Bellingham a été plébiscité par les supporters qui étaient invités à voter sur l’application dédiée à la sélection anglaise. Harry Kane, auteur d’une grande saison sur le plan statistique , était également cité avec insistance pour glaner ce trophée.

Embed x.com…

MB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Manchester City reconnu coupable de 114 infractions financières
    Manchester City reconnu coupable de 114 infractions financières
    information fournie par So Foot 25.09.2026 17:09 

    Pas de Grand Chelem. Bonne nouvelle pour Manchester City : le club n’a pas été reconnus coupables de tous les chefs d’accusation relatifs aux infractions au règlement financier de la Premier League. Mauvaise nouvelle, il n’y en a qu’un seul qui n’a pas été retenu. ... Lire la suite

  • Le Brésil est tenu en échec par l’Australie
    Le Brésil est tenu en échec par l’Australie
    information fournie par So Foot 25.09.2026 17:03 

    La Rolls-Royce auriverde n’a pas changé de moteur. 82 jours après la désillusion en mondial face à la Norvège, la sélection brésilienne refoulait une pelouse pour la première fois . Évidemment, quoi de mieux qu’ un p’tit déplacement en… Australie . À l’autre bout ... Lire la suite

  • Raphinha remercie Hansi Flick
    Raphinha remercie Hansi Flick
    information fournie par So Foot 25.09.2026 16:07 

    Obrigado Hansi . Raphinha réalise un début de saison exceptionnel avec le FC Barcelone et son entraîneur Hansi Flick n’y est pas étranger . Dans un entretien avec la Gazzetta dello Sport, l’attaquant brésilien n’a pas manqué d’afficher son respect et sa gratitude ... Lire la suite

  • Condamné pour violences conjugales, l'arbitre Abdelatif Kherradji va pouvoir reprendre le sifflet
    Condamné pour violences conjugales, l'arbitre Abdelatif Kherradji va pouvoir reprendre le sifflet
    information fournie par So Foot 25.09.2026 15:31 

    En août dernier, l’arbitre de Ligue 1 Abdelatif Kherradji a été condamné à une peine de six mois de prison avec sursis pour violences conjugales . S’il a fait appel de sa peine en justice, il passait ce jeudi devant la commission de discipline de la FFF. Selon ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank