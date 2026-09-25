Deux cadres de l’Allemagne contraints de quitter le rassemblement

Ils ne sont plus que 42. Accrochée dans les dernières minutes de la première journée de la Ligue des nations face aux Pays-Bas jeudi soir (1-1), l’Allemagne doit également faire face à deux autres coups durs . Jamal Musiala et Kai Havertz vont devoir quitter le rassemblement de la Nationalmannschaft après avoir été tous deux victimes d’une blessure musculaire. Le joueur du Bayern a contracté une déchirure à la cuisse droite avant le début de la rencontre et a été remplacé à la dernière minute par le meneur de jeu de Mayence Nadiem Amiri.

Moins grave pour Havertz

L’attaquant d’Arsenal s’en sort mieux que son jeune compère d’attaque avec une élongation subie pendant la première mi-temps de la rencontre après un duel avec Quinten Timber, le frère de son coéquipier Jurrien chez les Gunners .…

MB pour SOFOOT.com