Condamné pour violences conjugales, l'arbitre Abdelatif Kherradji va pouvoir reprendre le sifflet

En août dernier, l’arbitre de Ligue 1 Abdelatif Kherradji a été condamné à une peine de six mois de prison avec sursis pour violences conjugales . S’il a fait appel de sa peine en justice, il passait ce jeudi devant la commission de discipline de la FFF. Selon les informations de L’Équipe , cette dernière a classé l’affaire sans suite. L’arbitre pourra donc officier de nouveau en Ligue 1 .

De retour en octobre

La commission s’est déclarée « incompétente » pour traiter les faits . En effet, l’article 2.2 du règlement disciplinaire de la 3F indique que « le pouvoir disciplinaire s’exerce à l’égard des assujettis, que les faits qui leur sont reprochés aient été commis à l’occasion des rencontres que les instances organisent ou autorisent, dans l’enceinte sportive ou non, pendant ou en dehors de ces rencontres, mais en relation avec elles ou le football » . Ce qui a été reproché à Kherradji se passant donc en dehors de la sphère d’action de la fédération, elle ne peut rien faire .…

LP pour SOFOOT.com