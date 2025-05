information fournie par So Foot • 07/05/2025 à 09:43

Raphinha égale un record de Cristiano Ronaldo

Ça ne consolera pas Raphinha, mais l’histoire, elle, s’en fout des déceptions.

Malgré l’échec du Barça en demi-finale ce mardi soir, le Brésilien s’est frayé un chemin dans les livres dorés de la Ligue des champions. 88 e minute, San Siro : Raphinha pense offrir la qualif’ aux siens d’un but clutch comme on les aime. Il n’en sera finalement rien, mais au passage, l’ailier égale tout de même un certain Cristiano Ronaldo, en étant décisif 22 fois sur une campagne de Ligue des champions .…

EG pour SOFOOT.com