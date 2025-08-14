Les 10 joueurs à ne pas rater cette saison en Ligue 1

Les 10 joueurs à ne pas rater cette saison en Ligue 1

Cocorico ! La Ligue des talents fait son retour ce week-end avec ses centaines de joueurs à suivre d'un œil avisé. On en a retenu dix à scruter durant les 34 journées à venir.

→ Khalis Merah (OL)

Le bac en poche au début de l’été, Khalis Merah prépare ses fournitures pour sa première saison complète chez les pros. Dans sa trousse, une vision de jeu au-dessus du lot, une qualité technique hors-normes et des prises d’appuis dévastatrices. S’il ne souhaite pas être refusé à la formation Ligue 1 sur Parcoursup, le milieu frêle de 18 ans devra choper son abonnement à la salle de sport pour muscler son jeu. Pour tous les commentateurs de la nouvelle chaîne Ligue 1+, Khalis se prononce « Ralis » en arabe et pas Kalis. Shukran .

Khalis Merah (2007) vs Bayern Munich 90 minutes & 1 assist pic.twitter.com/7F9H9PwUkp…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com