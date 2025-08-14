Saint-Étienne lève l'option d'achet de Pierre Ekwah, qui ne veut pas jouer en Ligue 2
De quoi être vert.
Il a eu tout l’été pour bouder et faire le forcing afin de ne pas rejoindre Saint-Étienne qui venait de descendre, au final il va devoir s’y engager. L’AS Saint-Étienne a annoncé dans un communiqué que l’option d’achat de Pierre Ekwah avait bien été levée pour environ six millions d’euros. L’ancien de Sunderland, qui aurait peut-être préféré repartir à Sunderland, est désormais lié jusqu’en 2029 avec les Stéphanois qui enchaînent les annonces.…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
