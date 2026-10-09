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Raphael Varane se lance dans l'accompagnement de sportifs de haut niveau
information fournie par So Foot 09/10/2026 à 17:27

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Raphael Varane se lance dans l'accompagnement de sportifs de haut niveau

Raphael Varane se lance dans l'accompagnement de sportifs de haut niveau

Mettre les sportifs à l’abri. Le champion du monde 2018 Raphael Varane s’est trouvé une reconversion de choix . L’ancien défenseur central du Real Madrid s’est associé à un médecin, le chirurgien orthopédiste et traumatologue Hervé Silbert, et à un gestionnaire de patrimoine, Guillaume Lucchini, fondateur de Scala Patrimoine, pour développer une plateforme intitulée +Fort présentée ce vendredi à Paris.

Cette société aura pour but d’accompagner des sportifs de haut niveau dans la gestion de leur carrière mais également de les conseiller pour leur après-carrière, notamment sur le plan financier et patrimonial.

MB pour SOFOOT.com

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