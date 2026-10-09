Pierre Sage regrette la manière dont s'est terminée l'histoire avec Lens

Mea culpa. Dans une interview accordée à Ligue 1+ avant la rencontre entre le RC Lens et l’OL, deux clubs au sein desquels que le nouvel entraîneur de Crystal Palace a officié, Pierre Sage est revenu sur les regrets de certaines déclarations prononcées après le sacre artésien en Coupe de France en mai dernier : « On m’a attaqué sur des sujets auxquels je ne m’étais pas préparé. Le fait que j’étais potentiellement en partance, alors que je voulais juste parler de la formidable expérience qu’on venait de vivre tous ensemble. C’est de l’apprentissage, mais aussi une expérience négative, puisqu’elle met malgré tout en péril des choses très positives ».

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MB pour SOFOOT.com