Ramon Vega : « Il est crucial d’ouvrir cet écosystème de la FIFA »

Prêt, feu, partez ! La course à la présidence de la FIFA est lancée. Ramon Vega, ex-international suisse , qui a officialisé le 7 octobre dernier sa candidature pour le poste le plus convoité (et exposé) du football , a donné son premier entretien pour Flashscore pour exprimer ses ambitions. Et celui-ci est déterminé à forcé quelques portes : « Ces dix dernières années ont été pour moi un véritable apprentissage concernant la dimension politique du sport : j’ai compris comment les choses fonctionnent en coulisses. Cela m’a montré à quel point le système était fermé. Ils veulent empêcher quiconque d’y entrer, car ils souhaitent rester éternellement au pouvoir. Pour moi, il est crucial d’ouvrir cet écosystème et de le mettre aux standards du XXI e siècle. La FIFA n’est pas structurée pour gouverner à notre époque. Elle a besoin de réformes profondes. »

Soutien de la Suisse et tacle à Infantino

Pour pouvoir entrer réellement en course, l’ancien joueur de Créteil a besoin de l’aval de cinq fédération. Et pour ce faire, il compte déjà sur son pays, la Suisse. « J’ai été son capitaine. J’ai porté son maillot et j’ai joué pour elle. Un peu de respect serait apprécié , demande-t-il. Naturellement, je serais fier que ma fédération d’origine me respecte et m’offre son soutien. » Celle qui accueille sur ses terres la maison mère de la FIFA a récemment indiqué ne plus soutenir la présidence de Gianni Infantino , lui qui n’a plus la cote nulle part.…

LT pour SOFOOT.com