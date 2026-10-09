Certains dirigeants européens veulent revenir au format de l'ancienne trêve
Pas convaincus. Le nouveau format de la trêve internationale – trois semaines au lieu de deux et la suppression de celle d’août – ne fait pas que des heureux. Certains sélectionneurs comme Xavi ou Mancini l’avaient déjà critiquée, l’a trouvant notamment trop « exigeante » .
Et ce n’est pas le nombre de joueurs blessés qui viendront les contredire : Mbappé, Raphinha, Gakpo, Isak… tous ont dit au revoir précipitamment à leurs sélections. Face à ça, certains présidents des fédérations européennes montent au créneau pour que cette expérimentation ne se répète pas.…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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