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Certains dirigeants européens veulent revenir au format de l'ancienne trêve
information fournie par So Foot 09/10/2026 à 18:05

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Certains dirigeants européens veulent revenir au format de l'ancienne trêve

Certains dirigeants européens veulent revenir au format de l'ancienne trêve

Pas convaincus. Le nouveau format de la trêve internationale – trois semaines au lieu de deux et la suppression de celle d’août – ne fait pas que des heureux. Certains sélectionneurs comme Xavi ou Mancini l’avaient déjà critiquée, l’a trouvant notamment trop « exigeante » .

Et ce n’est pas le nombre de joueurs blessés qui viendront les contredire : Mbappé, Raphinha, Gakpo, Isak… tous ont dit au revoir précipitamment à leurs sélections. Face à ça, certains présidents des fédérations européennes montent au créneau pour que cette expérimentation ne se répète pas.…

LP pour SOFOOT.com

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