Les supporters de l'OL Lyonnes boycottent la finale de la Coupe LFFP à Abidjan
information fournie par So Foot 16/02/2026 à 14:25

Pas de voyage. Alors que la finale de la Coupe de la Ligue féminine entre OL Lyonnes et le Paris-Saint-Germain approche à grand pas, le groupe de supporters des OL Ang’Elles a décidé de boycotter le match . Un mécontentement du à la délocalisation de la rencontre à Abidjan en Côte d’Ivoire, le 14 mars prochain.

