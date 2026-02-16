Les supporters de l'OL Lyonnes boycottent la finale de la Coupe LFFP à Abidjan
Pas de voyage. Alors que la finale de la Coupe de la Ligue féminine entre OL Lyonnes et le Paris-Saint-Germain approche à grand pas, le groupe de supporters des OL Ang’Elles a décidé de boycotter le match . Un mécontentement du à la délocalisation de la rencontre à Abidjan en Côte d’Ivoire, le 14 mars prochain.
⚠️ Communiqué ⚠️ pic.twitter.com/EDaqyRpepo…
AR pour SOFOOT.com
