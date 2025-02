Rangez Textor et Nasser, sortez les strass et les stars !

Marqué par l’immense tension qui règne entre les présidents respectifs de chaque club, le choc entre l’Olympique lyonnais et le PSG doit aussi retrouver son essence première, celle d’une rencontre du dimanche soir entre deux des trois dernières équipes françaises encore en lice en Coupe d’Europe.

On ne sait pas s’ils seront en tribunes ce dimanche au Groupama Stadium, mais une chose est pratiquement sûre, on ne parlera que d’eux dans l’avant-match de OL-PSG, dimanche soir. Opposés sur presque tous les sujets et publiquement embrouillés, sur fond de négociations des droits télé et de « tyrannie » exercée sur le foot français par le Qatari, John Textor et Nasser al-Khelaïfi risquent bien d’être les deux grands bonhommes du week-end en Ligue 1. Du moins, et on l’espère, jusqu’à 20h45 pas plus. Car en présence de Rayan Cherki, Georges Mikautadze, Corentin Tolisso ou même Nicolas Tagliafico côté lyonnais, et d’Ousmane Dembélé, João Neves, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola, pour ne citer qu’eux côté visiteurs, il serait bien dommage de ne se focaliser que sur deux milliardaires qui ne nous ont jamais emballés par leurs passements de jambes ou leurs frappes en pleine lucarne.

Un choc aux allures européennes

Reste que cette brouille s’est immiscée dans l’avant-match et qu’Alexandre Lacazette est monté au créneau pour défendre l’Américain : « Je soutiens notre président et ses propos. Je ne peux pas en dire plus. » On ne sait pas ce qu’il y avait de plus à dire, mais il aurait pu partager ses pensées dans une semaine où les langues se délient et où la France ne compte plus que trois représentants européens après la sortie de Brest et Monaco. À l’orée d’un enchaînement Paris, Brest, Bucarest, Nice, Bucarest, Lyon doit véritablement lancer la machine et va jouer le plus gros match de sa saison à domicile en clôture de cette 23 e journée de Ligue 1. « Sur la dernière année, pour moi, cette équipe du PSG est la plus forte que j’ai connue, peut-être la meilleure en Europe actuellement » , a même lâché Paulo Fonseca, témoin du défi qui attend ses troupes. La pelouse du Groupama Stadium sera même toute neuve pour l’occasion, signe que c’est un match aux allures de milieu de semaine qui s’annonce.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com