Randal Kolo Muani sauve la Juve à Cagliari

Cagliari 1-1 Juventus

Buts : Maldini (20 e ) pour les Rossoblù // Kolo Muani (81 e ) pour les Bianconeri

RKM est de retour. La Juventus s’est trouvé un sauveur sur la pelouse de Cagliari. Menée depuis l’entame de la partie, la Vieille Dame s’en est remise à un coup de casque de Randal Kolo Muani pour arracher un point (1-1) . C’est pourtant Daniel Maldini qui avait lancé les hostilités en faveur des locaux sur une remise parfaite de Paul Mendy (1-0, 20 e ) .…

TB pour SOFOOT.com