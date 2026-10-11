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Randal Kolo Muani sauve la Juve à Cagliari
information fournie par So Foot 11/10/2026 à 23:02

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Randal Kolo Muani sauve la Juve à Cagliari

Randal Kolo Muani sauve la Juve à Cagliari

Cagliari 1-1 Juventus

Buts : Maldini (20 e ) pour les Rossoblù // Kolo Muani (81 e ) pour les Bianconeri

RKM est de retour. La Juventus s’est trouvé un sauveur sur la pelouse de Cagliari. Menée depuis l’entame de la partie, la Vieille Dame s’en est remise à un coup de casque de Randal Kolo Muani pour arracher un point (1-1) . C’est pourtant Daniel Maldini qui avait lancé les hostilités en faveur des locaux sur une remise parfaite de Paul Mendy (1-0, 20 e ) .…

TB pour SOFOOT.com

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