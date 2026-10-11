Randal Kolo Muani sauve la Juve à Cagliari
Cagliari 1-1 Juventus
Buts : Maldini (20 e ) pour les Rossoblù // Kolo Muani (81 e ) pour les Bianconeri
RKM est de retour. La Juventus s’est trouvé un sauveur sur la pelouse de Cagliari. Menée depuis l’entame de la partie, la Vieille Dame s’en est remise à un coup de casque de Randal Kolo Muani pour arracher un point (1-1) . C’est pourtant Daniel Maldini qui avait lancé les hostilités en faveur des locaux sur une remise parfaite de Paul Mendy (1-0, 20 e ) .…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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