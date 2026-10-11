Le Premier ministre britannique joue la carte de la transparence sur l’affaire Manchester City

Tentative d’extinction de la polémique. Pendant que Manchester City se retrouve en pleine tourmente ces derniers jours, le Premier ministre britannique pourrait lui aussi être concerné . Andy Burnham est en effet accusé d’entretenir de proches relations avec les propriétaires du nouveau paria du football britannique. Invité du podcast « The Rest is Politics », ce dernier a tenté de jouer cartes sur table pour désamorcer la situation. « La cheffe de l’opposition m’a demandé de rendre publics les détails de mes rencontres, ce que je ferai volontiers » , a-t-il assuré dans une interview qui paraîtra dans son intégralité ce lundi.

L’occasion également pour Burnham d’affirmer « qu’aucune de ses rencontres n’est récente » avec lesdits propriétaires. « Les problèmes liés au football sont importants et il faut les traiter, et la procédure est indépendante et doit se poursuivre. » …

TB pour SOFOOT.com