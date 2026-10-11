Boulaye Dia aussi pressé qu'Ousmane Dembélé
Un homme pressé. Boulaye Dia a inscrit ses deux premiers buts avec le Stade rennais ce dimanche, face à Auxerre. Et pas n’importe comment. Le nouvel attaquant breton a en effet claqué un doublé en une minute et 46 secondes dans un temps additionnel entamé sous pression par les siens.
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