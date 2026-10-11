La mésaventure de Gauthier Hein au moment de tirer le coup de canon de la victoire

Les vieilles traditions ont la peau (trop ?) dure. Vainqueurs de Strasbourg à la maison, les Niçois ont tiré leur habituel coup de canon après coup pour fêter ça. Et dans le rôle de l’artificier, un certain Gauthier Hein pas vraiment à l’aise avec l’exercice . Surtout quand le meneur de jeu se ramasse un retour de flamme. Un malaise qui trouve certainement son origine dans des crises d’angoisse vécues par l’ancien messin à l’adolescence, comme il le racontait à So Foot en février dernier.

« J’ai lutté contre beaucoup d’anxiétés, de crises d’angoisse, qui m’ont suivi à des moments clés de mon développement » , détaillait-il. Leur origine ? « Un feu d’artifices, dans le sud de la France, avec mon père. Un moment sympa, qui s’est transformé en cauchemar. J’avais 13 ans. D’un coup, mon cœur s’est emballé, tachycardie, j’ai cru que j’étais en train de mourir. À partir de cet instant, j’ai développé des phobies, celle de la foule ou de la perte de connaissance, sans avoir de clé pour comprendre ce que je vivais. » …

TB pour SOFOOT.com