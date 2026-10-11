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L’OM retrouve le sourire sur la pelouse de Troyes
information fournie par So Foot 11/10/2026 à 22:59

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L’OM retrouve le sourire sur la pelouse de Troyes

L’OM retrouve le sourire sur la pelouse de Troyes

Un but d’Amine Harit et puis c’est tout, ou presque. Mais qu’importe : dans un périlleux déplacement à Troyes, l’Olympique de Marseille a surtout mis fin à la sinistrose en renouant avec la victoire pour sortir de la zone rouge.

Troyes 0-2 Olympique de Marseille

Buts : Harit (50 e ) et Abdelli (90 e +8 SP)

L’important, c’est les trois points. Surtout quand on s’appelle l’Olympique de Marseille et que l’on vient de passer trois semaines à faire grise mine, embourbé dans la zone de relégation après quatre défaites consécutives. Dans un match de la peur venu conclure cette sixième journée de Ligue 1, les hommes de Bruno Genesio n’ont pas brillé, mais s’en sont remis à un but d’Amine Harit et un penalty de dernière minute de Himad Abdelli pour assurer l’essentiel. La pression redescend d’un cran sur la Canebière.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

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