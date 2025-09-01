 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Randal Kolo Muani file à Tottenham
information fournie par So Foot 01/09/2025 à 21:32

Randal Kolo Muani file à Tottenham

Randal Kolo Muani file à Tottenham

Quatrième grand championnat. Plus que la Liga et il aura les cinq boules de cristal.

Après un prêt à la Juventus, Randal Kolo Muani est de nouveau prêté par le PSG. Cette fois-ci, c’est Tottenham qui en bénéficie pour un an . L’attaquant polyvalent français a sans doute passé un été bien complexe, sans connaître le lieu où il atterrirait à la rentrée, et a dû attendre les dernières secondes du mercato pour être fixé.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank