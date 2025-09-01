Randal Kolo Muani file à Tottenham

Quatrième grand championnat. Plus que la Liga et il aura les cinq boules de cristal.

Après un prêt à la Juventus, Randal Kolo Muani est de nouveau prêté par le PSG. Cette fois-ci, c’est Tottenham qui en bénéficie pour un an . L’attaquant polyvalent français a sans doute passé un été bien complexe, sans connaître le lieu où il atterrirait à la rentrée, et a dû attendre les dernières secondes du mercato pour être fixé.…

EL pour SOFOOT.com