Le jour où Patrick Videira a fait de la figuration au Parc des Princes

Verra-t-il son gardien faire un arrêt du postérieur ? Samedi soir, le promu manceau se déplace sur la pelouse du Parc des Princes dans un match qui rappellera bien des souvenirs à son entraîneur Patrick Videira, qui, il y a 30 ans, avait fait partie des figurants dans l’équipe du gardien prometteur Didje Hazanavicius dans le cultissime « Didier » .

« On aura fait les comédiens pendant huit nuits au Parc des Princes, c’était marrant »

On l’avait rencontré en début d’année, bien avant que son équipe ne parvienne à réussir l’exploit d’enchaîner deux montées consécutives. Le joueur formé au PSG nous avait expliqué comment cette expérience l’a marquée : « Didier, ça restera un grand souvenir . Dioto, numéro 6, maillot blanc (il est même remplacé avant l’entrée en jeu de « Didje », NDLR). Avec les joueurs du centre de formation du PSG, on aura fait les comédiens pendant huit nuits au Parc des Princes, c’était marrant, avec Alain Chabat qui a été vraiment super avec nous pendant tout le tournage . Bon, le week-end suivant a été moins inoubliable. Avec la fatigue accumulée, c’étaient nos grands-pères sur la pelouse. On a perdu 4-0. » …

LT pour SOFOOT.com