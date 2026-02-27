Raïs M’Bolhi prend sa retraite

Raïs, au repos. Oui, après une décennie à garder les buts algériens et une ultime pige à l’ES Mostaganem (D1), Raïs M’Bolhi prend sa retraite comme l’annoncent les médias locaux. À 39 ans, le portier iconique des Verts dépose ainsi sagement les gants, au terme de vingt ans de carrière (440 matchs), dont la moitié passée en sélection. L’un des meilleurs du continent africain.

🚨OFFICIEL : RAÏS M’BOLHI PREND SA RETRAITE À 39 ANS ! 🥹🧤 Merci pour tout, LEGENDE 💚🇩🇿 pic.twitter.com/Bh3kCxqReY…

AB pour SOFOOT.com