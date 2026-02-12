Direction Eibar pour un ancien du PSG
Vous vous rappelez le couloir gauche avant Nuno Mendes ? Sans club depuis son départ de Getafe en fin de saison dernière, l’international espagnol Juan Bernat (32 ans) s’est engagé en faveur du SD Eibar, actuel 14 e de Liga Adelante (deuxième division espagnole), comme le club basque l’a indiqué sur ses réseaux sociaux ce lundi. Quadruple champion de France avec le PSG , avec lequel il a évolué durant 5 saisons (2018-2023), le latéral gauche reprend donc du service après avoir été miné par les blessures.
¡Bienvenido a tu nueva casa, Juan! ❤️💙#BetiArmaginak⚔️ pic.twitter.com/ZGCQxUoYbA…
FG pour SOFOOT.com
