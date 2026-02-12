Ligue des nations : les Bleus retrouvent l'Italie et la Belgique

Ligue des nations : les Bleus retrouvent l'Italie et la Belgique

Un menu bien copieux. Dans un certain anonymat, le tirage au sort de la prochaine Ligue des nations a eu lieu et l’équipe de France a hérité d’un joli groupe : l’Italie, la Belgique et la Turquie. Bim, bam, boum.

Un groupe déjà-vu

Pour l’originalité, il faudra repasse, puisque c’est quasiment la même poule que lors de la précédente édition, quand les Bleus avaient terminé à la première place devant… l’Italie et la Belgique (Israël était le quatrième adversaire).…

CG pour SOFOOT.com