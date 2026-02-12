En signant à Rennes et Marseille, Haise et Beye pourraient marquer l'histoire du championnat de France

Le jeu des chaises musicales. Comme le rapporte L’Équipe , la Ligue 1 s’apprête à connaître une drôle de situation. Si Habib Beye pourrait passer de Rennes à Marseille et Franck Haise de Nice à Rennes, cela n’a rien de commun. Seuls cinq entraîneurs ont été à la tête deux clubs différents pendant une même saison dans le championnat de France au XXI e siècle : Angel Marcos, Rolland Courbis, Antoine Kombouaré, Franck Passi et Michel Der Zakarian .

Cette saison 2025-2026 serait unique en cas de signature de Habib Beye à Marseille et de Franck Haise à Rennes. En effet, une telle situation n’est jamais arrivée deux fois lors de la même saison. Ah, ce foot moderne… Sur les cinq cas évoqués, quatre le sont depuis la saison 2015-2016. De même, ces bals de coachs ont d’ailleurs eu lieu entre janvier et février : que de similitudes.…

SW pour SOFOOT.com