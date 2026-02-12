Nicolas de Tavernost confirme son départ de LFP Média

Comme Martoni, il ne bluffait pas. Au lendemain d’avoir menacé de démissionner et posé ses conditions pour poursuivre sa mission à LFP Média, Nicolas de Tavernost a confirmé qu’il jetait l’éponge.

Le directeur général de la filiale commerciale de la Ligue a annoncé son départ, sans laisser de doutes possibles cette fois, lors du conseil d’administration de la LFP qui se tenait ce jeudi après-midi, selon les informations de L’Equipe . Celui-ci devrait être acté prochainement, dès qu’un successeur lui sera trouvé.…

CG pour SOFOOT.com