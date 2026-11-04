Rafael Nadal débarque au Real Madrid

Vamos Rafa. Désireux de renforcer l’image de marque de son conseil d’administration, Florentino Pérez a fait appel à Rafael Nadal . Une demande qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd et que celui qui a bâti sa légende sur ses exploits à Roland-Garros s’est empressé d’accepter : «J e tiens à remercier le président Florentino Pérez et le conseil d’administration de m’avoir proposé de rejoindre le conseil d’administration du Real Madrid. J’ai accepté cette proposition avec beaucoup d’enthousiasme, l’envie d’apprendre et de m’investir autant que possible », s’est réjoui l’Espagnol sur ses réseaux sociaux ce mercredi.

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MB pour SOFOOT.com