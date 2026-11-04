Le Real Madrid peut dire merci à l’arbitrage… Mbappé n’aurait pas dû avoir ce penalty

Pour une fois, les Madrilènes ne s’indignent pas ? Ce mercredi, l e Comité technique des arbitres espagnols (CTA) a donné tort à l’arbitre , après le penalty sifflé en faveur du Real Madrid contre le Racing Santander dimanche dernier. Un penalty transformé, qui a permis aux hommes de José Mourinho de passer devant dès la 10 e minute. Pratique.

Où étais-tu, VAR ?

Notre malheureux second du Ballon d’or, Kylian Mbappé, n’aurait pas dû bénéficier de ce penalty… Ça l’a pourtant bien aidé à se remettre d’une semaine difficile, entre la polémique du mème « Mao « Mbappé » Zedong » et la crise géopolitique avec la Chine. Dans son émission Tiempo de Revisión , le CTA a analysé l’action et tranché : la VAR aurait dû intervenir et corriger la décision de terrain. « Erreur claire et manifeste de l’arbitre, et la VAR aurait dû intervenir. » …

LT pour SOFOOT.com