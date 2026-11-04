L'ancien patron du FC Metz Carlo Molinari est mort à 93 ans

Une ville en deuil. Président du FC Metz pendant 34 années, Carlo Molinari nous a quittés ce mercredi 4 novembre à l’âge de 93 ans . Personnage historique du club et de la ville, il aura connu les plus belles années du club grenat.

L’homme des belles années messines

Éphémère joueur du club dans sa jeunesse, ancien champion de France de motocross, Molinari a présidé aux destinées messines de 1967 à 2009 , avec une parenthèse de 1978 à 1983. Sous son règne : un titre de champion frôlé jusqu’à la dernière journée en 1997-1998, deux Coupes de France (1984, 1988), deux Coupes de la Ligue (1986, 1996) et une soirée mythique au Camp Nou, avec un 4-1 sur le Barça. Il a aussi vu éclore des générations de gamins du coin, de Battiston à Kastendeuch, en passant par un certain Robert Pirès. …

LT pour SOFOOT.com