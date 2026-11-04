Jesús Owono prend la parole pour la première fois après la mort de Jesús de Miguel
À la suite du tragique décès de l’attaquant de Tenerife Jesús de Miguel, Jesús Owono a pris la parole pour la première fois depuis le drame . Après le communiqué publié par le club andorran mardi, le gardien équato-guinéen s’est exprimé par la même voie.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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