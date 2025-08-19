Rafael Leão va rater la reprise de la Serie A avec le Milan
Les supporters du Milan tremblent déjà avant même le début de saison.
Les débuts de Massimiliano Allegri à Milan n’auront pas échappé au premier coup du sort. Face à Bari en Coupe d’Italie , Rafael Leão a mis deux minutes à rappeler pourquoi il reste le frisson de San Siro en ouvrant le score à la 14 e minute… avant de sortir deux minutes plus tard, touché au mollet droit .…
