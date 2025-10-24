Rafael Benítez devient l’entraîneur du Panathinaïkos
Et pourquoi pas le miracle d’Athènes ?
Après dix-neuf mois à ronger son frein, Rafael Benítez revient là où il se sent le plus vivant : sur un banc de touche . L’Espagnol de 65 ans, passé par tout ce que l’Europe compte de grands clubs, Liverpool, Chelsea, Naples, le Real Madrid ou encore l’Inter a signé un contrat de deux ans et demi avec le Panathinaïkos histoire d’élargir son tour d’Europe.…
